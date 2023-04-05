Народный фронт передал технику и оборудование военнослужащим ДНР

Помощь передали военнослужащим Республики. Фото: onf.ru

Завершился сбор помощи в проекте Народного фронта «Все для Победы!», который курировала певица Юлия Чичерина. Жителям России удалось собрать более 50 миллионов рублей, которые уйшли на покупку снаряжения и техники для военнослужащих 1 Донецкого армейского корпуса. Об этом рассказали в пресс-службе Народного фронта.

— На эти деньги купили радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны, дополнительные батареи питания и прочие расходники. И уже вручили их бойцам 1-го Донецкого корпуса. Спасибо всем, кто участвовал в сборе! — добавили в пресс-службе организации.

Напомним, что ранее певец, заслуженный артист РФ Сергей Куприк доставил в Луганск очередную партию гуманитарного груза. Он состоит из медикаментов для гражданских и военных госпиталей. Помимо этого, есть также электрогенераторы, одежда, тактические аптечки и даже корм для животных из приютов. За счет фонда «Россия, родина моя» планируется организовать для детей Донбасса летний отдых в Геленджике.

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