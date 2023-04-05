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НовостиПолитика5 апреля 2023 5:41

За сутки ВФУ выпустили по ДНР более 130 боеприпасов

СЦКК ДНР зафиксировало 23 факта ведения огня со стороны украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото)

ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по шести населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив 136 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденном Никольском. Поврежден один жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — добавили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм. На горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, а на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 19 обстрелов.

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