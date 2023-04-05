За сутки ВФУ выпустили по ДНР более 130 боеприпасов

ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по шести населенным пунктам Донецкой Народной Республики, выпустив 136 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденном Никольском. Поврежден один жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — добавили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм. На горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, а на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 19 обстрелов.

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