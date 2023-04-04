В Донецке завершили ремонт купола здания библиотеки им. Н.К.Крупской, поврежденного ВФУ

Купол здания отремонтировали силами Штаба по восстановлению Донбасса. Фото: Желтяков/ТГ

Специалисты завершили восстановление поврежденного памятника архитектуры местного значения, в котором базируются Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской и Донецкая республиканская библиотека для детей имени С.М. Кирова. Ранее украинские боевики обстреляли здание библиотеки, повредив купол и остекление. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

— На данный момент завершены ремонтные работы, в ходе которых восстановлена кирпичная кладка, выполнены работы по оштукатуриванию и покраске внешней и внутренней части купола. Замена поврежденного остекления на финальной стадии, — рассказал министр.

Михаил Желтяков добавил, что следующим этапом запланировано восстановление остекления детской библиотеки Кирова.

— Выражаю слова благодарности Штабу по восстановлению Донбасса за быстрое реагирование и проделанную качественную работу, в частности руководителю группы Т-1 Виктору Веселову и предприятию «Мосводосток», а также всем причастным к восстановлению библиотек, — добавил министр.

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