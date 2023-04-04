«ДоброФонд» построит в Мариуполе несколько спортплощадок

Площадки появятся в нескольких районах города. Фото: ДАН

Представители Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов «ДоброФонд» обратились к администрации Мариуполя с предложением разместить в городе несколько спортивных площадок. Часть из них будет специально обустроена для игры в городки, а часть – для уличного баскетбола. Об этом сообщил глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Замечательная инициатива, которую обязательно обсудим с отделом физической культуры, спорта и туризма городской администрации. Уверен, в каждом районе есть территории, где можно оборудовать спортплощадки для активного и содержательного отдыха нашей молодежи, — отметил Моргун.

Глава администрации города подчеркнул, что в Ильичевском районе одну из таких спортплощадок можно будет разместить в парке имени Гурова.

— С проработки этого вопроса и начнем воплощать в жизнь предложение ребят, — добавил Моргун.

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