Первые 100 лицензий на продажу алкоголя переоформлены в ЛНР

Все юрлица ЛНР обязаны переоформить документы. Фото: МЧС ДНР

В Луганской Народной Республике переоформили первые 100 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Сведения о таких магазинах внесены в Государственный сводный реестр лицензий. Еще порядка 60% всех розничных магазинов в Республике реализуют алкоголь по старым документам. Об этом рассказали в министерстве промышленности и торговли ЛНР.

— В настоящее время более ста магазинов реализуют алкогольную продукцию по переоформленным лицензиям. Остается порядка 60% всех маркетов на территории Луганской Народной Республики, которые осуществляют деятельность по старым документам, — отметили в ведомстве региона.

В министерстве промышленности и торговли ЛНР также добавили, что с марта документы на переоформление разрешительной документации подали 30 предприятий Луганской Народной Республики. В ведомстве добавили, что сделать это необходимо всем юридическим лицам Республики.

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