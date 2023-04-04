Филиал фонда «Защитники Отечества» появится в ЛНР в ближайшее время

Документы для начала работы Фонда в Республике уже подготовлены (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики дал поручение в ближайшее время создать в Республике территориальный отдел Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Все необходимые документы и поручения сделаны. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Создание этого фонда — еще одно подтверждение заботы государства о каждом человеке в стране. Президент особенно отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом, — отметил врио Главы ЛНР.

Пасечник подчеркнул, что главная задача Фонда — адресная помощь военнослужащим и членам их семей.

— Помощь во всех аспектах - юридическая, социальная, психологическая и медицинская. Говоря проще, мы создаём единую систему всеобъемлющей поддержки. Фонд объединит усилия общественников, министерств и ведомств, — добавил глава региона.

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