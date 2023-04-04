Влияние производств ДНР на экологию будут контролировать федеральные законы

Во время переходного периода промышленные производства не будут штрафовать

Воздействие на окружающую среду от промышленных предприятий Донецкой Народной Республики будет регулироваться федеральными законами России. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Будет выстроена система мониторинга. За это время промпредприятия должны задекларировать свое воздействие на окружающую среду и составить планы работ по уменьшению нанесения вреда. Контролировать их выполнение будут экологи совместно с Правительством Республики, — рассказал зампред.

Ежиков добавил, что экономика ДНР оказалась в непростой ситуации, поэтому штрафные санкции в переходный период накладываться не будут.

Напомним, что ранее Совет Федерации одобрил законопроект о создании судов и порядке отбора судей в новых регионах России. Законами устанавливается создание в ДНР и ЛНР верховных и арбитражных судов, а в Херсонской и Запорожской областях — областных и арбитражных судов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР создадут межведомственную комиссию, которая будет курировать работу фонда «Защитники Отечества»

За каждым демобилизованным военнослужащим будет закреплен социальный координатор (подробнее)