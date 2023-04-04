В ДНР создадут межведомственную комиссию, которая будет курировать работу фонда «Защитники Отечества»

Право на помощь Фонда имеют все военнослужащие с 2014 года. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике начали подготовку к созданию территориального отделения Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Сейчас подбирают соответствующее помещение и формируют межведомственную комиссию, которая будет курировать работу организации. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— По поручению врио Главы Дениса Владимировича Пушилина уже подбираем соответствующее помещение и формируем межведомственную комиссию, которая, собственно, и будет курировать работу Фонда. Собираем команду социальных координаторов. Каждый из них в будущем будет персонально закреплен за конкретным демобилизованным военнослужащим. Понимаем, что это должны быть не только грамотные специалисты, но и очень чуткие люди, — отметил Солнцев.

Председатель подчеркнул, что помощь такого фонда распространяется на всех военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в ДНР с 2014 года.

— На особом контроле – отработка четкого механизма взаимодействия фонда с органами исполнительной власти. Все вопросы должны решаться быстро и эффективно, — рассказал Солнцев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Более 100 домов повреждены боевыми действиями в освобожденном Володарском районе ДНР

Пострадал также ряд социальных объектов (подробнее)