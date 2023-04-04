В ДНР с осени прошли диспансеризацию около 73 тысяч детей

У многих деток выявили заболевания опорно-двигательного аппарата, стоматологические и офтальмологические болезни Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике с прошлой осени прошли углубленный профилактический медосмотр около 73 тысяч детей. Об этом сообщили ДАН в Министерстве здравоохранения Республики.

Там уточнили, что более чем у половины осмотренных детей были впервые выставлены диагнозы.

- По состоянию на утро 30.03.2023 в ходе профилактических медицинских осмотров в ДНР всего осмотрено 72 693 ребенка. Благодаря профосмотрам более чем у половины детей впервые выявлены различные патологии - заболевания опорно-двигательного аппарата, стоматологические и офтальмологические заболевания, - пояснили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что всех детей с выявленными заболеваниями медики направили к специалистам на консультации для того, чтобы определить дальнейшую схему лечения.

Напомним, программу массовой диспансеризации детей в новых российских регионах Президент РФ Владимир Путин поручил запустить с октября. На эти цели российское правительство выделило более 353,2 миллиона рублей.

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