В проекте закона ДНР «Об образовании» учтут предложения педагогов

Законотворческая деятельность в Республике продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике продолжают работать над проектом закона «Об образовании». Он должен соответствовать федеральному законодательству, а также учитывать региональную специфику. Для этого Председатель Народного Совета ДНР обсудит ключевые положения закона на встречах с педагогическими коллективами. Об этом Владимир Бидевка рассказал в своем телеграм-канале.

— Важно, чтобы новый закон «Об образовании» помог нам создать единую систему образования и воспитания детей. Планирую обсудить ключевые положения закона на встречах с педагогическими коллективами, — рассказал Бидевка. — Собрать их предложения по усовершенствованию норм образования в Донецкой Народной Республике, рассмотреть рекомендации педагогов по улучшению образования. И затем, по возможности, учесть их в проекте закона.

Председатель добавил, что для общения с педагогами планирует посетить ряд образовательных учреждений Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Кемеровская область разместит в Горловке асфальтобетонный завод

Регион-шеф продолжает помогать городу (подробнее)