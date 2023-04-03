Председатель Правительства ДНР обсудил с представителями Кемеровской области вопросы восстановления Горловки. Фото: Солнцев/ТГ

Кемеровская область разместит в Горловке асфальтобетонный завод, а также передаст строительную технику. Эти меры помогут начать ремонт дорожно-уличной сети города. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— На встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым обсудили восстановление дорог в Горловке. Местные жители жалуются на их состояние и имеют для этого все основания, — отметил Солнцев.

Председатель добавил, что меры помощи от региона-шефа дадут возможность качественно отремонтировать дороги в Горловке.

— Кемеровская область поможет Горловке с дорожно-строительной техникой и асфальтобетонным заводом. Площадку под размещение завода уже подбирает администрация Горловки. Данные мероприятия позволят приступить к ремонту улично-дорожной сети города, — отметил Солнцев.

Напомним, что менее чем за год регион передал Горловке 130 единиц спецтехники, свыше 260 тонн гуманитарной помощи, учебники для студентов техникумов и училищ. Помощь от Кемеровской области продолжает поступать.

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