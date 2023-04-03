Московские специалисты приступили к реконструкции бульвара Шахтостроителей в Донецке

Восстанавливать бульвар будут от бульвара Шевченко до проспекта Ильича. Фото: Кулемзин/ТГ

Восстановление бульвара Шахтостроителей началось в Донецке. Московские специалисты отремонтируют тротуары и благоустроят территорию бульвара. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Комплекс коммунального хозяйства города Москвы приступил к работе по реконструкции бул. Шахтостроителей (от бул. Шевченко до пр. Ильича) в Калининском районе Донецка, — уточнил глава города.

Напомним, что в Республике с приходом весны появилось много жалоб на состояние дорог. Особенно острая ситуация возникла в Макеевке и Горловке. Денис Пушилин подчеркнул, что в этом году в ДНР запланирована большая программа по ремонту дорог, в том числе и муниципальных. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поручил администрациям городов и районов проинформировать жителей о том, какие дороги запланированы к ремонту.

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