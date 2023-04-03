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НовостиПолитика3 апреля 2023 15:18

В Мариуполе рассмотрят предложения по созданию аллеи или парка Славы Героев СВО

В парке имени Гурова высадили 180 саженцев молодых деревьев
Виктория ПОДАРОВА
В освобожденном городе продолжается озеленение территорий. Фото: Моргун/ТГ

В освобожденном городе продолжается озеленение территорий. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя, активисты и представители партии «Единая Россия» высадили в парке имени Гурова 180 саженцев новых деревьев. Мэр города добавил, что на месте парка может появиться аллея Славы Героев СВО. Власти города рассмотрят входящие предложения. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Продолжаем озеленять Мариуполь. Высадили 180 саженцев новых деревьев в парке имени Гурова. Рассмотрим предложение по организации здесь аллеи или даже парка Славы Героев СВО, — отметил мэр приморского города.

Моргун добавил, что на прошлой неделе в Жовтневом районе Мариуполя высадили 60 саженцев каштана, дуба и рябины. Работами по благоустройству и озеленению городских территорий планируем охватить все районы Мариуполя.

— Такие акции не только помогают благоустроить зеленые зоны, где так любят отдыхать мариупольцы, но и позволяют значительно оздоровить экологическую обстановку в городе, — подчеркнул градоначальник.

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