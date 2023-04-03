Врачи национального медцентра Минздрава России спасли парализованного ребенка из ДНР

После операции ребенок можно самостоятельно сидеть, держать спину и двигать руками. Фото: Минздрав ДНР

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени Г. И. Турнера Минздрава России провели многочасовую операцию на шейном отделе парализованного ребенка. 12-летняя девочка из ДНР в результате обстрела получила минно-взрывное ранение, повредив позвоночник и спинной мозг. Она была парализована, но сейчас заново учится стоять и передвигаться. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

— Сегодня пациентка может сама сидеть, держать шею, спину, двигать руками, учится заново двигать пальцами, стоять и передвигаться с помощью вертикализатора и ходунков. Ей подобрана специальная коляска для передвижения. Планируется продолжение восстановительного лечения с включением дополнительных методик механотерапии, — рассказал директор НМИЦ им. Г.И. Турнера Сергей Виссарионов.

В программу реабилитации девочки входят авторская методика стимуляции спинного мозга, занятия на современных реабилитационных комплексах, ЛФК, массаж и кинезиотепирование. В пресс-службе Минздрава добавили, что операцию провел лично директор НМИЦ.

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