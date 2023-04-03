Украинские боевики убили мирную жительницу в Горловке

Еще один мирный житель ДНР стал жертвой украинских боевиков. Фото: Архив Кп

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив по нему пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ереванской, 2 погибла женщина 1955 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — добавили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что обстрел района начался около 15:50. ВФУ обстреляли город со своих позиций, расположенных в населенном пункте Дзержинск.

Напомним, что за сутки два мирных жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Петровское. ВСУ обстреляли их из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. По данным населенным пунктам был выпущен 121 боеприпас.

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