В Донбасской академии строительства и архитектуры займутся подготовкой IT-специалистов

Республика сейчас испытывает кадровый голод в таких специалистах, поэтому они очень востребованы Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Донбасская академия строительства и архитектуры займется подготовкой IT-специалистов. Об этом сообщил ДАН ректор вуза Николай Зайченко.

Руководитель ДонНАСА отметил, что новый тренд - цифровизация - уже идет по России, и вскоре она затронет всех. Поэтому необходимо готовить своих IT- специалистов. А этого направления, к сожалению, в вузе пока нет.

- Но мы сделали первый шаг в этой сфере, мы открыли кафедру, которая готовит наших строителей в области технологий информационного моделирования. И вот на площадке этой кафедры мы бы хотели раскрутить и базовые направления, которые связанные с подготовкой IT-специалистов, - заявил ректор.

По словам Зайченко, Республика сейчас испытывает кадровый голод в таких специалистах, поэтому они очень востребованы, и данное направление является перспективным. Ректор вуза также добавил, что в планах учебного заведения числится также подготовка специалистов в сферах промышленной и пожарной безопасности.

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