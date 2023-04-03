Певец, заслуженный артист РФ Сергей Куприк доставил в Луганск очередную партию гуманитарного груза

Как отметил сам артист, его фонд оказывает точечную помощь. Фото: «Луганьмедиа»

Певец, заслуженный артист РФ Сергей Куприк вместе с супругой Екатериной в рамках работы их фонда «Россия, родина моя» доставил в Луганск гуманитарную помощь. Об этом сообщили в медиахолдинге «Луганьмедиа».

Уточняется, что, как и предыдущий, нынешний груз состоит из медикаментов для гражданских и военных госпиталей. Помимо этого, есть также электрогенераторы, одежда, тактические аптечки и даже корм для животных из приютов.

Как отметил сам артист, его фонд оказывает точечную помощь.

- Мы можем помочь собрать ребенка в школу или помочь приобрести компьютер, поэтому оказываем и точечную помощь. Наш приоритет - помочь в сложной жизненной ситуации, - заявил Куприк.

Сообщается также, что за счет фонда планируется организовать для детей Донбасса летний отдых в Геленджике. Акция стартует весной.

- Будем отправлять партиями по 50 человек из ДНР и ЛНР в детский лагерь. А потом, наверное, и в Крым, - сказала супруга артиста Екатерина.

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