Вопросами поддержки защитников Донбасса займется специальный государственный фонд

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вопросами поддержки участников военной операции теперь будет заниматься специальный государственный фонд. Указ о его создании подписал Президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на портале правовой информации.
Сообщается, что фонд господдержки получил название «Защитники Отечества».
- В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю: считать целесообразным создание Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (далее - Фонд), - сказано в тексте документа.
Указ устанавливает, что учредителем Фонда является Правительство России, а деятельность и формирование имущества осуществляются за счет федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников, предусмотренных законодательством РФ.
Отметим, что главам регионов поручено оказать поддержку работе Фонда.
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