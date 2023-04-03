Отсутствие бензина на заправках ДНР связано с ремонтом дорог в Енакиево

Бензин появится на автозаправочных станциях уже сегодня. Фото: Минугля ДНР

Ремонт дорог в городе Енакиево стал невольной причиной дефицита бензина в ДНР. Однако власти Республики уже решили вопрос с бесперебойной поставкой топлива на автозаправочные станции региона. Об этом сообщил министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

Он пояснил, что из-за ремонта дорог в Енакиево оказались обрезаны пути сообщения в некоторые населенные пункты ДНР, вследствие чего на ряде АЗС возник дефицит бензина.

В ответ на поступившие жалобы от автомобилистов власти предприняли меры и нашли пути объезда Енакиево для бесперебойной поставки топлива в другие города.

- Вчера этот вопрос мы решили. Сегодня топливо уже будет в Горловке, обязательно доедет до Дебальцево, и в Светлодарск и Мироновку. Поэтому те жители, которые получили дискомфорт, уже спокойно, несмотря на погоду, смогут выйти на своих машинах, - отметил министр.

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