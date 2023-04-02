Военнослужащим ЛНР доставят четыре автомобиля в рамках проекта «Тыл России»

Военнослужащим передали машины и другую гумпомощь

Военнослужащим Луганской Народной Республики доставили четыре автомобиля УАЗ в рамках проекта «Тыл России». Помощь военнослужащим Республики передали из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе «Русского центра».

— В рамках проекта «Тыл России» из Новосибирска в ЛНР доставят 4 УАЗа. Бойцам вместе с машинами отправили гуманитарный груз и военную амуницию. Отправку организовали представители региональных отделений «Союза отцов России» при поддержке депутата Госдумы России Александра Аксененко, — отметили в пресс-службе организации.

Напомним, что ранее в Славяносербский район ЛНР доставили в качестве гуманитарной помощи более 18 тонн продуктов. Поддержку району оказал на правах шефов Алтайский край. Также в ходе визита делегации алтайцев в район были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, жилья и дорог.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Специалисты «Луганскводы» вернули водоснабжение в ряд населенных пунктов ЛНР

Ремонт на Родаковской насосной станции завершен (подробнее)