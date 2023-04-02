Специалисты «Луганскводы» вернули водоснабжение в ряд населенных пунктов ЛНР

К 10 апреля вода вернется в самые отдаленные районы ЛНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты предприятия «Лугансквода» завершили ремонт на Родаковской насосной станции. Это позволит вернуть водоснабжение в дома жителей Перевальска, Стаханова и Кировска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— После завершения работ энергетическими службами и подачи стабильного напряжения на насосную станцию специалистами «Луганскводы» будут начаты работы по включению скважин на Родаковском водозаборе. Восстановление прежнего режима подачи воды в Алчевске, Славяносербске, Перевальске ожидается к 3-4 апреля, — отметили в пресс-службе.

В «Луганскводе» также добавили, что Брянке, Стаханове и Кировске ожидается к 7 апреля. В Первомайске вода появится к 9-10 апреля.

— Время возобновление подачи воды в городах будет зависеть от удаленности потребителей от источника водоснабжения, этажности домостроения и разбора воды по пути ее транспортировки, — отметили в пресс-службе.

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