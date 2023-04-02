Украинские боевики разрушили жилой дома в Горловке

Повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура города. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. В результате обстрела были повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На улице Водная зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, также поврежден автомобиль и газопровод. На улице Пропеллерная, 45 повреждена ЛЭП, — рассказали в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по Центрально-Городскому району города было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел начался около 18:40 и велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в Кирово. Ранее украинские боевики уже открывали огонь по Горловке, под ударом оказался Никитовский район города. По нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.

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