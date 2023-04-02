Украинские боевики ранили женщину в Петровском

Еще один человек получил ранение в результате украинской агрессии (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Петровское в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела ранена одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Шевченко, 70 ранена женщина 1955 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по населенному пункту, который временно включен в зону ответственности Волновахского района ДНР, ВФУ выпустили 10 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Новоукраинск. Петровское обстреляли около 13:40.

Напомним, что ранее жертвой украинских боевиков стала мирная жительница Куйбышевского района Донецка. Пожилую женщину 1949 года рождения ранили на улице Румынской. Также были повреждены жилые дома.

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