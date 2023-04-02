Украинские боевики ранили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка

Мирная жительница получила ранение в Куйбышевском районе города (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив за два часа порядка 11 снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по улице Румынской получила ранение женщина 1949 года рождения. В частных домовладениях по ул. Ударной и Румынской повреждены кровля, остекление, заборы, — отметил мэр города.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что за два часа по Куйбышевскому району было выпущено порядка 11 снарядов 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенных пунктах Карловка и Нетайлово.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили по Республике 98 снарядов. Под огнем оказались пять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку и Еленовку.

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