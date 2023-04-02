Без электроснабжения из-за непогоды остаются более 100 тысяч абонентов ЛНР

Многочисленные аварии произошли из-за снега, налипшего на ветви деревьев и провода. Фото: Минугля ДНР

В результате сильных осадков порядка 109 тысяч абонентов в Луганской Народной Республике остались без электроснабжения. Аварии зафиксированы в 148 населенных пунктах Республики. ОБ этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— В результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 109 013 абонентов в 148 населенных пунктах (127 отключений), — отметили в спасательном ведомстве.

В МЧС Луганской Народной Республики подчеркнули, что в результате прорыва теплотрассы без теплоснабжения в Луганске остались порядка 80 домов.

— 1 апреля в 22:00 в Луганске в результате порыва теплотрассы Д 325 мм отключены от теплоснабжения 78 жилых домов (5 287 абонентов): кварталы Комарова, Левченко, улицы 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная , — добавили в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что специалисты уже приступили к ремонту. Тепло- и электроснабжение вернется в дома жителей Республики после окончания всех восстановительных работ.

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