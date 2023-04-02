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НовостиПолитика2 апреля 2023 5:53

За сутки ВФУ выпустили более 90 боеприпасов по ДНР

Под огнем оказались пять населенных пунктов Республики
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото)

ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив но ним 97 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии ранение получил один мирный житель Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Яковлевке. Повреждено 1 домостроение в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ведомство за сутки зафиксировано 18 фактов ведения обстрела со стороны украинских боевиков.

— На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, — добавили в СЦКК.

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