За сутки ВФУ выпустили более 90 боеприпасов по ДНР

ВФУ продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив но ним 97 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии ранение получил один мирный житель Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Яковлевке. Повреждено 1 домостроение в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что ведомство за сутки зафиксировано 18 фактов ведения обстрела со стороны украинских боевиков.

— На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 8 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, — добавили в СЦКК.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК: Обстрелы ВСУ в марте унесли жизни десяти мирных жителей ЛНР, включая ребенка

В это же время в Республике в результате украинской агрессии 46 человек были ранены (подробнее)