Восстанавливать Мариуполь помогают тринадцать регионов России

Особое внимание в Мариуполе уделяется восстановлению социальных объектов. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Мариуполь помогают восстанавливать тринадцать регионов РФ. Об этом сообщает Минстрой России.

- Санкт-Петербург восстанавливает в Мариуполе системы жизнеобеспечения. В планах этого года запуск трамвайного движения. Сейчас восстанавливаются рельсы и контактная сеть, - говорится в сообщении.

Также Петербуржцы восстановили фонтанный комплекс, в планах на 2023 год создать аналог петергофского фонтана-шутихи. К 1 января построили и заселили 8 многоквартирных домов, запустили в них 24 лифта, сдали Центр детского творчества. Ко Дню знаний открыли три школы, три детских сада, волейбольный комплекс и установили памятник Александру Невского.

Сейчас специалисты из Петербурга строят и реконструируют около 40 зданий в Октябрьском и Иличевском районах. Совсем недавно строители сдали детскую и взрослую поликлиники, медучреждения уже принимают пациентов.

- Завершаются работы в двух корпусах больницы — хирургическом и онкологическом. В этом году начали строительство общежития и реконструкцию Центра детского и юношеского творчества, в котором осенью откроют комплекс из двух бассейнов, - сообщает Минстрой РФ.

В планах на этот год сдать в эксплуатацию Дворец пионеров, Дворец спорта, жилые дома, общежития и объекты здравоохранения.

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