Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 11:41

Отряд Юнармии появился в освобожденном Меловом

Это третий отряд детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, появившийся на освобожденных территориях Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Отряд Юнармии появился в освобожденном Мелово. Фото: Администрация Меловского района

Отряд Юнармии появился в освобожденном Мелово. Фото: Администрация Меловского района

Торжественная церемония посвящения детей из Мелова (ЛНР) в участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Краснодонском музее «Молодая гвардия». Об этом сегодня сообщила администрация Меловского района.

- 29 марта штабом регионального отделения «Юнармия» в Луганской Народной Республики была проведена торжественная церемония приема 27 обучающихся Меловской средней школы в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», - говорится в сообщении.

В зале Славы музея школьники приняли клятву, пообещав всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, а также стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Отказ от украинского гражданства для жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, не является обязательным

Наличие гражданства Украины не повлечет ограничений в получении пенсий, пособий или иных мер социальной поддержки (подробнее)