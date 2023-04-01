Отряд Юнармии появился в освобожденном Меловом

Отряд Юнармии появился в освобожденном Мелово. Фото: Администрация Меловского района

Торжественная церемония посвящения детей из Мелова (ЛНР) в участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Краснодонском музее «Молодая гвардия». Об этом сегодня сообщила администрация Меловского района.

- 29 марта штабом регионального отделения «Юнармия» в Луганской Народной Республики была проведена торжественная церемония приема 27 обучающихся Меловской средней школы в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», - говорится в сообщении.

В зале Славы музея школьники приняли клятву, пообещав всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, а также стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

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