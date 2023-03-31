В Петровском районе на мине подорвался подросток

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать населенные пункты Республики. Фото: СЦКК ДНР

В Донецкой Народной Республике стало известно о подрыве еще одного мирного жителя запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Еще одной жертвой украинских боевиков стал парень-подросток в Петровском районе Донецка 30 марта. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Петровском районе Донецка по улице Осоавиахима в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение парень-подросток 2006 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что жертвами подрывов на запрещенных минах стали уже 105 жителей Республики, среди них 10 детей. Трое из пострадавших в результате детонации взрывоопасного предмета скончались.

При обнаружении ВОП не пытайтесь самостоятельно устранить опасность. Вызывайте МЧС по номеру 101.

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