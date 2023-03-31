Над восстановлением энергоснабжения в ДНР работают 20 аварийных бригад

Устранение аварий осложняет снег, налипший на ветви деревьев. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Аварийные бригады продолжают устранять повреждения, причиненные вчерашним снегопадов в Донецке. Над ликвидацией последствий в Донецкой Народной Республике работают 20 бригад. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

— Работы ведутся по всей Республике, однако более всего от непогоды пострадали жители Донецка, Шахтерска, Тореза, Амвросиевки, Мариуполя и Старобешевского района. В восстановлении принимают участие 20 бригад и 20 единиц спецтехники, — рассказали в ведомстве.

В Минугля подчеркнули, что по состоянию на 13:00 запитаны 85 ТП, восстановлено энергоснабжение 10 котельных, 5725 бытовых абонентов.

— Ситуацию несколько осложняет, что под тяжестью снега ветви деревьев, а порой и целые деревья нередко падают на провода линий электропередачи. Для того чтобы их убрать и устранить повреждения, ЛЭП приходится временно выводить в ремонт, — добавили в Минугля.

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