В ДНР восстановят 17 мемориалов «Вечный огонь»

Реконструкция затронет 17 памятников по всему региону. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике восстановят 17 мемориалов «Вечный огонь». Работы будут проведены в Енакиево, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Дебальцево и других населенных пунктах Республики. Об этом рассказал директор департамента территориального развития Министерства строительства и ЖКХ Республики Леонид Семченков.

—В городах Донецкой Народной Республики будет восстановлено и отреставрировано 17 исторических памятников с наличием «Вечного огня». Планируется провести работы по восстановлению постаментов, мемориальных досок, благоустройству территории, — отметил Семченков.

В пресс-службе департамента добавили, что реставрационные работы проведут в Енакиево, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Дебальцево, Новоазовске, Тельманово, а также Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Старобешевском районах.

Напомним, что ранее в Республике анонсировали восстановление мемориала шахты №4/4-бис – второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.

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