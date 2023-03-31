Мужчину и подростка обвинили в диверсии на железнодорожных путях ЛНР

Следователи назначили судебные экспертизы. Фото: ДАН

Ростовским следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту поджога и приведения в негодность батарейного шкафа на железнодорожном перегоне. В преступлении обвиняются два жителя Луганской Народной Республики — мужчина и подросток. По данным следствия, они привели в негодность батарейный шкаф путем его поджога. Об этом сообщили в пресс-службе западного регионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

— Установлено, что ранним утром 30 июля 2022 года мужчина и несовершеннолетний, получив сведения о месте нахождения батарейного шкафа в Станично-Луганском районе ЛНР, служащего для резервного питания сигнализации железнодорожного переезда, вооружившись средствами для взлома дверей батарейного шкафа и бензином для поджога, прибыли на участок местности, где привели в негодность батарейный шкаф путем его поджога, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ добавили, что по факту диверсии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Мужчина и несовершеннолетний задержаны.

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