Украинские боевики ранили мирную жительницу в Александровке

Мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате обстрела ранение получили одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Кирова, 33 пострадала женщина 1959 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту около 9:00. Всего по Александровке было выпущено 10 ракет из реактивно системы залпового огня. Огонь велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе Максимильяновки.

Напомним, что за сутки под огнем ВФУ оказались шесть населенных пунктов Республики Ранения получили три мирных жителя Ясиноватой.

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