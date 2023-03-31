Вопрос с ликвидацией аварий из-за непогоды находится на личном контроле Главы ЛНР

В Республике мобилизованы силы всех ведомств, служб и министерств для устранения аварий и уборки дорог. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики поручил мобилизовать все силы, средства и спецтехнику министерств, ведомств, администраций, коммунальных и дорожных служб для устранения аварий в Республике. В ЛНР выпало аномальное количество осадков, к которым не были готовы профильные ведомства. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— К борьбе со стихией оказались не готовы: работы по расчистке дорог не были начаты заблаговременно, опиловка деревьев коммунальными службами не производилась, что вызвало их обвал под тяжестью снега. Подчеркнул, что после обеда должны быть расчищены основные улицы и дороги, самое важное – подъезды к социально значимым объектам, — рассказал врио Главы.

Пасечник добавил, что в работах задействовано около 300 единиц спецтехники и более 1000 рабочих. После ликвидации последствий глава региона примет меры в отношении ведомств, которые не смогли оперативно отреагировать на проблемы.

— Проведем анализ и приму соответствующие меры в отношении ответственных органов по повышению их исполнительской дисциплины. Работа ведется в усиленном режиме. Держу вопрос на личном контроле.

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