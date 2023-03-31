В Луганске остановили все лифты в многоэтажках до стабилизации погодных условий

На дорогах аварии устраняются силами МЧС. Фото: МЧС ЛНР

В многоэтажных домах Луганска отключили лифты до стабилизации погодных условий. После нормализации обстановки их вновь запустят. Об этом сообщили в администрации города.

— Из-за нарушения электроснабжения вследствие сильной непогоды по соображениям безопасности было принято решение отключить лифты, чтобы не было угрозы застрять в них жильцам, сотрудникам скорой помощи, — отметил директор муниципального унитарного предприятия (МУП) «Луганскжилком» Александр Фогель.

В энергопоставляющей компании ЛНР добавили, что непогода стала причиной технологических нарушений на энергообъектах по всей территории Республики. К ликвидации последствий обильного снегопада привлечены 43 бригады: 140 энергетиков и 49 единиц спецтехники. Без электроснабжения остались 181750 абонентов в регионе. Энергетики оперативно устраняют аварии, однако ход восстановительных работ затрудняет отсутствие проезда для габаритного транспорта и спецтехники.

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