ДНР примет участие в международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Выставка пройдет на территории ВДНХ в Москве. Фото: Пушилин/Т
Донецкая Народная Республика примет участие в международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет в Москве на территории ВДНХ. Участие в мероприятии поможет заинтересовать потенциальных инвесторов региона и обменяться опытом с другими субъектами России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
— Богатые природные ресурсы Донбасса, огромный промышленный потенциал и человеческий капитал, уверен, заинтересуют многих инвесторов и партнеров. Россия – действительно страна возможностей, и она все время дает основания для такого утверждения, — отметил врио Главы ДНР.
Пушилин подчеркнул, что одним из достоинств участия Донецкой Народной Республики в выставке станет обмен практическим опытом, новациями и достижениями, накопленными в разных регионах страны.
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