За сутки в Донецке выпало около 30 сантиметров снега, на дороги вышла коммунальная техника

Для уборки снега в городе было задействовано 38 коммунальных машин. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке за последние сутки выпало около 30 сантиметров снега. Для расчистки и уборки дорог сотрудники коммунальных служб задействовали 38 коммунальных машин. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Для приведения в порядок автомобильных дорог Донецка ночью с 30 на 31 марта было задействовано 38 единиц специальной коммунальной техники. Для посыпки использовано 118 т технической соли, — отметил градоначальник.

Кулемзин добавил, что благодаря действиям сотрудников коммунальных служб в Донецке были расчищены основные транспортные артерии города. Работы по уборке дорог продолжаются.

Напомним, что вчера из-за повреждения контактной сети временно приостановили движение нескольких троллейбусных маршрутов в городе. Контактные сети повредили ветки деревьев, которые обломались под весом снега.

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