За сутки ВФУ ранили трех мирных жителей в ДНР

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки порядка 11 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 68 снарядов. В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка и Еленовка. Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 14 обстрелов, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 3 обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском — 4 обстрела из РСЗО и артиллерии 155 и 152 мм.

Напомним, что вчера ВФУ дважды обстреляли поселок Троицкое в ЛНР. В результате обстрела один мирный житель погиб, 15 — получили ранения.

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