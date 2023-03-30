Специалисты оператора «Феникс» установили две базовые станцию в Новопетриковке

Сотрудники оператора продолжают повышать качество связи в ДНР. Фото: пресс-служба «Феникс»

Специалисты республиканского оператора связи «Феникс» установили две базовые станции в стандартах 2 и 3G в населенном пункте Новопетриковка, которое временно относится к администрации Донецка. Абоненты смогут воспользоваться голосовой связью и интернетом. В будущем специалисты планируют модернизировать оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— В перспективе планируется модернизация оборудования с целью обеспечения абонентов доступом к мобильному интернету с пакетной передачей данных четвертого поколения, — отметили в компании.

В пресс-службе «Феникса» подчеркнули, что продолжались работы по повышению качества связи и в других районах ДНР.

— Продолжались работы по повышению качества предоставляемых услуг подвижной радиотелефонной связи в Волновахском районе Республики.В Новотроицком запущена в эфир базовая станция в стандарте 3G, — добавили в пресс-службе компании.

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