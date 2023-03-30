В Попасную доставили более двух тонн гумпомощи

Гуманитарные наборы получат 273 жителя Попасной. Фото: Колягин/ТГ

Сотрудники администрации Первомайска доставили в Попасную гуманитарную помощь. Ее в Республику передали волонтеры Всероссийской политической партии «Единая Россия». Выдача гумпомощи жителям населенного пункта начнется 31 марта. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— В состав каждого продуктового набора входят мясные, рыбные и молочные консервы, растительное масло, гречневая крупа, макароны, мука и сахар. Общий вес гуманитарного груза составил более 2300 кг. и получат его все жители города Попасная — а это 273 человека, — рассказал мэр.

Колягин выразил благодарность республиканским ведомствам за помощь в доставке груза.

— Большая благодарность за помощь в транспортировке гумпомощи Первомайскому ГПСО МЧС ЛНР, а также Военной комендатуре города Попасная за постоянное содействие в проведении подобных мероприятий, — отметил глава администрации.

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