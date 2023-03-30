В Донецке временно приостановлено движение нескольких троллейбусных маршрутов

На дороги в Донецке вышла коммунальная техника для расчистки снега. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке временно приостановили движение троллейбусных маршрутов № 10 и 17 из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Из-за падения дерева на контактную сеть временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 10; 17 на участке пл.Коммунаров – стадион «Шахтёр» в Ленинском районе Донецка, — рассказал мэр.

Кулемзин добавил, что временно приостановленное движение троллейбусного маршрута №2 на участке ТРЦ «Донецк СИТИ» - ТАЦ «Северный» в Киевском районе Донецка возобновлено.

— Из-за погодных условий движение по автомобильным дорогам затруднено. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию, не нарушайте скоростной режим, — рассказал мэр.

Напомним, что в Донецкую Народную Республику неожиданно вернулась зима. Согласно прогнозам синоптиков, 30 марта в ДНР выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах на дорогах возникнет гололедица, а порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

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