Новые территории России могут принять участие в международном форуме «Армия-2023»

Координировать участие новых регионов в форуме поручили «Корпорации развития Донбасса». Фото: пресс-служба Правительства ДНР

«Корпорация развития Донбасса» подготовит предложение по участию новых регионов России в международном форуме «Армия-2023». В 2022 году в работе форума приняли участие представители 85 иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— По поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина на совещании под председательством члена коллегии Военно-Промышленной Комиссии РФ Михаила Осыко мы подняли вопрос участия новых территорий на форуме «Армия-2023» как в выставочной, так и в деловой части программы, — отметил первый заместитель Председателя Правления организации Михаил Лабудин.

Лабудин добавил, что в ближайшее время «Корпорация развития Донбасса» подготовит предложения и направит их в оргкомитет форума. В 2022 году 1500 отечественных и иностранных предприятий и организаций продемонстрировали свыше 28,5 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения на форуме. Его посетило свыше 1,9 миллиона человек.

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