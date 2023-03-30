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НовостиПолитика30 марта 2023 18:40

«Благодарю за доверие и обещаю его оправдать»: Евгений Солнцев поблагодарил Дениса Пушилина за назначение на должность Председателя Правительства ДНР

Солнцев добавил, что приложит максимум усилий для процветания Республики
Виктория ПОДАРОВА
Перед Правительством ДНР стоит ряд важных задач, которые касаются восстановления Республики. Фото: Солнцев/ТГ

Перед Правительством ДНР стоит ряд важных задач, которые касаются восстановления Республики. Фото: Солнцев/ТГ

Евгений Солнцев, назначенный сегодня Председателем Правительства Донецкой Народной Республики, поблагодарил врио Главы ДНР Дениса Пушилина за доверие. Солнцев подчеркнул, что за время работы в Республике проникся глубоким уважением к жителям Донбасса. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— За время, проведенное здесь, я проникся глубоким уважением к жителям Донбасса. Таких мужественных, трудолюбивых, честных и преданных своей земле людей я не встречал нигде. Они заслуживают жить в процветающей Республике — я приложу для этого максимум усилий, — рассказал Председатель.

Солнцев отметил, что сейчас перед Правительством стоит трудная задача — возобновить работу предприятий и возродить экономику.

— Нам нужно восстанавливать наши города и села, создавать новые рабочие места, поднимать благосостояние людей. Первые шаги в этом направлении сделаны, план намечен — действуем. Еще раз благодарю за доверие и обещаю его оправдать, — добавил Солнцев.

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