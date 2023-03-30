«Благодарю за доверие и обещаю его оправдать»: Евгений Солнцев поблагодарил Дениса Пушилина за назначение на должность Председателя Правительства ДНР

Перед Правительством ДНР стоит ряд важных задач, которые касаются восстановления Республики. Фото: Солнцев/ТГ

Евгений Солнцев, назначенный сегодня Председателем Правительства Донецкой Народной Республики, поблагодарил врио Главы ДНР Дениса Пушилина за доверие. Солнцев подчеркнул, что за время работы в Республике проникся глубоким уважением к жителям Донбасса. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— За время, проведенное здесь, я проникся глубоким уважением к жителям Донбасса. Таких мужественных, трудолюбивых, честных и преданных своей земле людей я не встречал нигде. Они заслуживают жить в процветающей Республике — я приложу для этого максимум усилий, — рассказал Председатель.

Солнцев отметил, что сейчас перед Правительством стоит трудная задача — возобновить работу предприятий и возродить экономику.

— Нам нужно восстанавливать наши города и села, создавать новые рабочие места, поднимать благосостояние людей. Первые шаги в этом направлении сделаны, план намечен — действуем. Еще раз благодарю за доверие и обещаю его оправдать, — добавил Солнцев.

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