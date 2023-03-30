Вице-премьер ДНР наградила победителей регионального этапа Всероссийского олимпиады по истории предпринимательства

В региональном туре приняли участие 46 студентов и 3 аспиранта ДНР. Фото: Толстыкина/ТГ

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики наградила победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. В ней победили три студентки из ДонНУ, которые отправятся на федеральный этап конкурса в Москву. Об этом Лариса Толстыкина рассказала в своем телеграм-канале.

— Олимпиада стала непростым испытанием для участников. Она включала 9 блоков разной тематической направленности и была посвящена российским предпринимателям, внесших большой личностный вклад в развитие государства, отдельных регионов и населенных пунктов, — отметила зампред. — Достаточно трудная тема, требующая глубоких и качественных знаний. Но нашим студентам все по плечу!

Диплом I степени получила студентка 2 курса экономического факультета Яна Стрелец, диплом II степени – студентка 1 курса экономического факультета София Ефименко, а диплом III степени достался студентке 4 курса учетно-финансового факультета Елене Литвиненко.

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