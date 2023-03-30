Ленобласть отремонтирует семь дорог в Енакиево протяженностью 10 км

Регион-шеф продолжается восстанавливать город (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

Регион-шеф Ленинградская область продолжает восстанавливать Енакиево. Ремонт семи городских дорог общей протяженностью около 10 километров запланирован на 2023 год. Об этом сообщил сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

— В 2023 году будет проведен ремонт семи дорог в Енакиево протяженностью около 10 км. Работы пройдут на улицах Кронштадтская, Станционная, Ильича, Комсомольская, Магистральная, Кирова и на проспекте Горняков (от площади Бурмистрова до проспекта Забойщиков), — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Енакиево анонсировали восстановление депо и административного корпуса, а также строительство дополнительного въезда и пути со стороны улицы Горняков в трамвайно-транспортном управлении. Строители планируют установить вентилируемые фасады, утеплить стены, установить новые въездные ворота, заменить все окна и проложить новые инженерные сети Все ремонтные работы завершат к третьему кварталу 2023 года.

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