В новых общежитиях Мариуполя разместят 900 жильцов, пока в их домах идет ремонт

В одном из новых общежитий уже появились первые жильцы. Фото: Моргун/ТГ

В ближайшее время в новые общежития Мариуполя жильцов аварийных многоэтажек, в которых скоро начнутся восстановительные работы. В обоих общежитиях на каждом этаже в каждом блоке оборудованы свои кухня, санузел с душем и прачечная с машинками-автоматами. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— В общежитии по улице Апатова 1-й этаж полностью оборудован для нужд маломобильных горожан. Еще одно общежитие по улице Казанцева также находится в полной готовности. Оно – практически близнец первого. Уверен, что почти 900 мариупольцев, которых разместим здесь на время ремонта их домов, будут полностью удовлетворены бытовыми условиями, — рассказал мэр.

Моргун добавил, что в общежитии на улице Апатова уже появились первые жильцы.

— Тут уже есть первы жильцы. Так, дом Валентины Павловны по проспекту Металлургов, 89 снесен. Дожидаясь своей очереди на новую квартиру, женщина переселилась сюда. Говорит, что в этом общежитии ей живется абсолютно комфортно, все бытовые условия созданы по самым современным стандартам, — отметил градоначальник.

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