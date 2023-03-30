Военные врачи Росгвардии ведут регулярный прием больных в Донецке и Мариуполе

Медики также осматривают лежачих больных на дому и обучают членов семей уходу за ними. Фото: t.me/RosgvardOfficial

Военные врачи Росгвардии помогают жителям Донецка и Мариуполя, принимая местное население в амбулаторных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что медики проводят осмотры и дают врачебные консультации, оказывают оперативную помощь и корректируют схемы лечения больных. Кроме того, военврачи осматривают лежачих больных на дому и обучают членов семей уходу за ними.

- На днях врачи ведомства спасли пациентку с осложнением заболевания желудочно-кишечного тракта, своевременно направив ее на лечение. Также медики Росгвардии оказали помощь 80-летнему мужчине, находившемуся в предынсультном состоянии, - рассказали в Росгвадии.

Сообщается также, что количество обращений к врачам ведомства постоянно растет. Ведь со слов самих пациентов, раньше у них не было такой возможности.

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