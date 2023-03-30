В Донецк неожиданно вернулась зима, город накрыли туман и метели

Ранее в МЧС ДНР предупреждали жителей об ухудшении погодных условий в эти сутки Фото: Павел ХАНАРИН

После продолжительного потепления в Донецк неожиданно вернулась зима. Сегодня утром в городе выпал снег. Местами из-за сильного ветра возникли метели.

Снежный покров пока небольшой, заносов нет, так как снег постепенно тает. Температура воздуха не опускалась ниже +1...+2 градусов по Цельсию. Вместе со снегом на улицы города опустился туман. Видимость составляет до 200-300 метров.

Напомним, ранее в МЧС ДНР предупреждали жителей об ухудшении погодных условий в эти сутки. Согласно прогнозам синоптиков, 30 марта должны выпасть осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах на дорогах возникнет гололедица, а порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

Уже к завтрашнему дню температура воздуха должна повыситься до +8 градусов днем и +2 ночью. А к началу следующей недели воздух прогреется до 12-15 градусов тепла, и снегопады сменятся дождями.

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