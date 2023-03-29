В ЛНР рассказали, когда полностью восстановят водоснабжение Кировска

Сейчас жители получают воду не в полном объеме и по графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Город Кировск в ЛНР будет обеспечен водой в полном объеме после восстановления Светличанской насосной станции, а также разминирования прилегающих территорий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

По словам омбудсмена, ее представители в ходе рабочей поездки в Кировск встретились с главой местной администрации Викторией Сергеевой, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в городе и административно подчиненных ему населенных пунктах. Одной из главных проблем, волнующих здешних жителей, остается вопрос возобновления бесперебойной подачи воды. На данный момент они получают воду не в полном объеме и согласно графику.

- Полностью возобновить подачу воды на город будет возможно после восстановления Светличанской насосной станции и разминирования прилегающих территорий, по которым проходит водовод. Определен порядок действий, который позволит решить данную проблему в ближайшее время, - заявила правозащитница.

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