Зампред Правительства ДНР рассказал о развитии транспорта в Енакиево

Работы по плану завершаться в третьем квартале текущего года. Фото: Солнцев/ТГ

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики рассказал о восстановительных работах в сфере транспортного сообщения Енакиево. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Сейчас в городском трамвайно-транспортном управлении ведется строительство дополнительного въезда и пути со стороны улицы Горняков. Следующий этап — восстановление здания депо и административного корпуса. Планируется установить вентилируемые фасады, утеплить стены, установить новые въездные ворота, заменить все окна и проложить новые инженерные сети, — отметил зампред.

Солнцев добавил, что все ремонтно-восстановительные работы планируют завершить к середине октября 2023 года.

Напомним, что в Енакиево также планируют восстановить лицей, разрушенный ВФУ в феврале. в городе восстановят и другие образовательные учреждения. В 19 детских садах полностью заменят оконные блоки, а в 22 — еще и двери.

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